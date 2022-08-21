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Соболь не сыграл с Кортреком из-за травмы

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Последний раз Эдуард играл 5-го августа

Соболь не сыграл с Кортреком из-за травмы

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В рамках 5-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" дома обыграл "Кортрейк" – со счетом 2:1.

Фланговый защитник хозяев поля Эдуард Соболь не попал в заявку на этот поединок. Как информирует издание Voetbalprimeur, украинец пропустил встречу из-за полученной травмы. Данных о сложности повреждения источник не опубликовал.

В этом сезоне 27-летний Эдуард провел три встречи в национальном первенстве.

А в последний раз в футболке бельгийского клуба Соболь выходил на поле еще 5-го августа.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
Voetbalprimeur

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