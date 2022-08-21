Руслан Малиновский – в старте Аталанты на матч с Миланом
Украинец сыграет на фоне слухов об уходе из клуба
Фото: Eurosport
Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч против "Милана" в рамках Серии А. Примечательно, что в основе клуба выйдет украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Ранее поступало множество сообщений о скором уходе украинца из клуба. Среди претендентов на Руслана назывались, среди прочих,
Стартовый состав "Аталанты":
Муссо – Толой, Демирал, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Купмейнерс, Меле – Пашалич, Малиновский, Запата
Стартовый состав "Милана":
Мэньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес – Тонали, Беннасер, Браим Диас – Джуниор Мессиас, Леао, Ребич
???? I nostri 11 per #AtalantaMilan!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 21, 2022
⚡️ Our line-up to face Milan!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/s9Z8TmudT6
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