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Руслан Малиновский – в старте Аталанты на матч с Миланом

Наши за границей
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Украинец сыграет на фоне слухов об уходе из клуба

Руслан Малиновский – в старте Аталанты на матч с Миланом

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч против "Милана" в рамках Серии А. Примечательно, что в основе клуба выйдет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее поступало множество сообщений о скором уходе украинца из клуба. Среди претендентов на Руслана назывались, среди прочих, лондонский "Тоттенхэм", "Марсель" и "Ноттингем Форест".

Стартовый состав "Аталанты":

Муссо – Толой, Демирал, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Купмейнерс, Меле – Пашалич, Малиновский, Запата

Стартовый состав "Милана":

Мэньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес – Тонали, Беннасер, Браим Диас – Джуниор Мессиас, Леао, Ребич

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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