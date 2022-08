Руслан Малиновский – в старте Аталанты на матч с Миланом

Бергамская "Аталанта" объявила стартовый состав на предстоящий матч против "Милана" в рамках Серии А. Примечательно, что в основе клуба выйдет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее поступало множество сообщений о скором уходе украинца из клуба. Среди претендентов на Руслана назывались, среди прочих, лондонский "Тоттенхэм" , "Марсель" и "Ноттингем Форест" .

Стартовый состав "Аталанты":

Муссо – Толой, Демирал, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Купмейнерс, Меле – Пашалич, Малиновский, Запата

Стартовый состав "Милана":

Мэньян – Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес – Тонали, Беннасер, Браим Диас – Джуниор Мессиас, Леао, Ребич

