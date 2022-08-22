Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

В рамках 2-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле расписала боевую ничью с "Миланом" (1:1). Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился в стартовом составе хозяев и отметился забитым голом. На 73-й минуте встречи вместо него вышел Адемола Лукман.

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Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5, что является наивысшим баллом среди игроков бергамасской команды. Лучшим игроком поединка был признан Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.