Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Украинец получил высокий балл от двух статистических порталов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 2-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле расписала боевую ничью с "Миланом" (1:1). Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился в стартовом составе хозяев и отметился забитым голом. На 73-й минуте встречи вместо него вышел Адемола Лукман.
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Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5, что является наивысшим баллом среди игроков бергамасской команды. Лучшим игроком поединка был признан Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.
Портал SofaScore также высоко оценил игру Руслана - в 7.9. Лучший рейтинг у Беннасера – 8.6.
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Источник:whoscored
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
22.08.2022 в 09:13
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