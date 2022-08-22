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Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец получил высокий балл от двух статистических порталов

Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 2-го тура Серии А "Аталанта" на своем поле расписала боевую ничью с "Миланом" (1:1). Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился в стартовом составе хозяев и отметился забитым голом. На 73-й минуте встречи вместо него вышел Адемола Лукман.

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Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинца в 7.5, что является наивысшим баллом среди игроков бергамасской команды. Лучшим игроком поединка был признан Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.

Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом - изображение 1

Портал SofaScore также высоко оценил игру Руслана - в 7.9. Лучший рейтинг у Беннасера – 8.6.

Ответ Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом - изображение 2
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Источник:
whoscored

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
22.08.2022 в 09:13
Малина заткнул пасть гасперине, Руслан АПЛ ждет тебя, ты готов, и это твоя лига, имеено по твоид физико -техническим данным
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