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Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи

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Тренер "Аталанты" высказался об игре украинца

Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи

Фото: atalanta.it

Новина українською

Главный тренер "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини после ничьей с "Миланом" (1:1) прокомментировал игру украинского полузащитника Руслана Малиновского. Специалиста цитирует sportface.it.

"Это его типа матчи, но когда мы играем против закрытых команд, мне нужны нападающие. Он всегда у меня играл, вышел против "Сампдории", получал практику в товарищеских встречах. В том, что я могу просить нападающих на трансферном рынке, нет ничего нового.

Читайте такжеОтвет Гасперини. Малиновский - лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

Я считаю, что в играх такого типа на этой позиции все нормально, но в других мы расплачивались за отсутствие настоящих форвардов, чаще находящихся в нужных зонах. Неслучайно "Наполи", "Ювентус", "Рома" и другие берут больше таких игроков.

Он приходил сюда как креативный полузащитник, но мы приспосабливали их с Пашаличем к роли нападающих. Если он нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи", – сказал Гасперини.

Напомним, что в матче против "Милана" украинский хавбек отметился забитым голом.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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