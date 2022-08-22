Гасперини: Если Малиновский нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи
Тренер "Аталанты" высказался об игре украинца
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини после ничьей с "Миланом" (1:1) прокомментировал игру украинского полузащитника Руслана Малиновского. Специалиста цитирует sportface.it.
"Это его типа матчи, но когда мы играем против закрытых команд, мне нужны нападающие. Он всегда у меня играл, вышел против "Сампдории", получал практику в товарищеских встречах. В том, что я могу просить нападающих на трансферном рынке, нет ничего нового.
Я считаю, что в играх такого типа на этой позиции все нормально, но в других мы расплачивались за отсутствие настоящих форвардов, чаще находящихся в нужных зонах. Неслучайно "Наполи", "Ювентус", "Рома" и другие берут больше таких игроков.
Он приходил сюда как креативный полузащитник, но мы приспосабливали их с Пашаличем к роли нападающих. Если он нападающий, тогда у меня не очень четкие идеи", – сказал Гасперини.
Напомним, что в матче против "Милана" украинский хавбек отметился забитым голом.
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