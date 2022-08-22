  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца
В тренде

Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца

Наши за границей
(1 голосов)

Воспитанник "Карпат" близок к возвращению в Украину

Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца

Фото: gva.be

Новина українською

Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед близок к переходу в донецкий "Шахтер". По информации gva.be, трансфер находится на завершающей стадии. Накануне 25-летний украинец пропустил матч против "Вестерло" (5:4).

Главный тренер "Мехелена" Данни Бейс рассказал о желании украинского футболиста покинуть команду.

"Марьян не хотел играть, потому что он хочет трансфера. Но пока этот переход не состоялся, и вы видите, что команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм. Я считаю, что игрок обязан играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен. Тогда пусть остается дома", – сказал Бейс.

Напомним, ранее "Шахтер" вернул трех украинцев из Европы - Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Ивана Петряка.

Читайте такжеОфициально. Шахтер объявил о переходе Ивана Петряка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gva.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде