Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца
Воспитанник "Карпат" близок к возвращению в Украину
Фото: gva.be
Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед близок к переходу в донецкий "Шахтер". По информации gva.be, трансфер находится на завершающей стадии. Накануне 25-летний украинец пропустил матч против "Вестерло" (5:4).
Главный тренер "Мехелена" Данни Бейс рассказал о желании украинского футболиста покинуть команду.
"Марьян не хотел играть, потому что он хочет трансфера. Но пока этот переход не состоялся, и вы видите, что команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм. Я считаю, что игрок обязан играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен. Тогда пусть остается дома", – сказал Бейс.
Напомним, ранее "Шахтер" вернул трех украинцев из Европы - Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Ивана Петряка.
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