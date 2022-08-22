Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца

Вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед близок к переходу в донецкий "Шахтер". По информации gva.be, трансфер находится на завершающей стадии. Накануне 25-летний украинец пропустил матч против "Вестерло" (5:4).

Главный тренер "Мехелена" Данни Бейс рассказал о желании украинского футболиста покинуть команду.

"Марьян не хотел играть, потому что он хочет трансфера. Но пока этот переход не состоялся, и вы видите, что команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм. Я считаю, что игрок обязан играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен. Тогда пусть остается дома", – сказал Бейс.