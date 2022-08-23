Джан Пьеро Гасперини против Руслана Малиновского. Не первое противостояние

В воскресенье Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Милана" и оформил карьерный голевой улов против всех грандов Серии А. Неожиданно, особенно, если учитывать бурю вокруг него в последние дни и даже недели. Неожиданно даже было увидеть его в стартовом составе после слов его же тренера о нём. Впрочем, если вспомнить прошлое и попытаться проанализировать, все эти события закономерны.

Тренер против игрока

Странная ситуация. Обычно тренеры защищают своих игроков, а пресса их критикует. Здесь же наоборот. И не припомню, когда в последний раз какой-либо тренер настолько, я даже сказал бы, пренебрежительно высказывался о своем игроке. В то время, как прессе и особенно болельщикам игра Руслана очень нравится, и он часто получает комплименты. Таких "фантазист", как он, в Серии А сейчас немного, и их всегда стараются отмечать и хвалить. Не Гасперини.

Причем все это не впервые. Наставник бергамасков всегда весьма прохладно высказывался о подопечном. Даже после голов "Ювентусу" (три таких в лиге и один в Кубке), "Интеру", "Роме", "Наполи", "Лацио", даже после искрометной игры, когда пресса и болельщики рассыпались в комплиментах, восхищались, называли "художником", "маэстро", Гасперини говорил "отыграл хорошо", "показал свою игру". Просто желал опустить подопечного с небес на землю? Но звучало это некрасиво.

Вот и в последнюю неделю слова вроде "нам нужны игроки, забивающие более шести голов за сезон", резали слух. Тем более, что в предыдущем сезоне таких в лиге в "Аталанте" было всего трое. Во всех же турнирах Руслан вышел на десять голов и семь ассистов. То есть даже в неудачном для себя и команды сезоне показал, что его запас прочности довольно велик, что его нижняя планка довольно высока. А нынешний сезон, несмотря на бурю вокруг, уже начал с голом и ассистом.

Супруга Роксана еще и сообщила о повреждении игрока перед матчем, о том, что ездил в Милан для проведения теста МРТ. "А сегодня ты забил "Милану", несмотря на боль. Ты настоящий воин. Ты лучший!"

После гола "Милану" и отличного выступления в воскресенье (пять ударов по воротам из 11-ти командных) его уход на 73-ей минуте болельщики на "Гевисс Стадиум" встречали овацией, аплодировали стоя. Скандировали: "Оставайся в Бергамо!". Пресса ставила "семерки", говорила об умной игре. Gazzetta Dello Sport заявил, что для него удар с 16-ти метров как пенальти. Eco Di Bergamo говорил о "постоянной опасности", исходившей от него. "Только он пробивал по воротам".

Что сказал Гасперини? "Это его тип матчей. Но против закрывающихся команд нам нужны форварды. Он пришел как директор, дирижер игры. Если он форвард, то мои идеи неправильны. Я согласен, что он адаптировался наилучшим образом. Но нам нужны форварды, я говорю это уже много лет". Вот и все слова тренера по итогам такого выступления подопечного, по итогам гола и стольких ударов именно с неудобной для себя позиции форварда.

Давайте оценим заявление Гасперини о шести голах. Он ведь и берет новых игроков, вовсе не известных как бомбардиры. Январский новичок Жереми Бога, купленный за 22 миллиона евро (Руслана покупали за 13), и июльский Адемола Лукман лишь однажды в карьере забили более шести голов за сезон во всех турнирах. Руслан делал это пять раз, из них трижды - в "Аталанте". В лигах у Бога один такой сезон, у Лукмана - ни одного, у Руслана - три, из них два в "Аталанте".

Руслан забивает за "Аталанту" каждые 216 минут (всего 30 голов), любимец Гасперини Марио Пашалич - каждые 233 (40). У обоих по два сезона за клуб с более шести голов в лиге.

История тренера против игрока

Впрочем, если вспомнить историю, удивляться и вовсе нечего. Гасперини изначально не хотел Малиновского. Летом 2019-го года он требовал подписать на постоянной основе Пашалича, игравшего до этого в аренде и боялся, что украинца подписывают вместо хорвата. Поэтому уже тогда весьма нервничал и высказывался о новичке прохладно. Судя по тем словам, он даже не был знаком с игрой новичка как следует и не знал, как его использовать.

Гасперини даже поначалу просил Малиновского не пробивать по воротам издали, поскольку не любит такой стиль, а предпочитает разыгрывать до упора. А ведь удары издали волшебной левой ногой - главный скилл Руслана.

Фанатом украинца был Генеральный директор и сын владельца Лука Перкасси, обожающий бельгийскую лигу. Спортивный директор Джованни Сартори поддержал. А Гасперини высказывался так, будто этот трансфер ему навязали.

Джан Пьеро в целом не любит таких игроков, как Руслан. Речь о весьма специфическом тренере, идеал которого - мощный физически игрок, который постоянно ввязывается в единоборства, постоянно высоко прессингует, действует быстро, убегает на свободном пространстве. А Малиновский - наоборот, технарь, не бежит без мяча, не любит единоборства и прессинг, касается мяча иногда слишком много в одном эпизоде.

Он должен был стать преемником Алехандро Гомеса. Которого, вообще-то, Гасперини также не любил. Но вынужден был терпеть, поскольку тот был капитаном, лидером раздевалки и любимцем болельщиков и играл блестяще. Хотя ведь и с ним в итоге тренер поссорился, даже подрался и выбросил из клуба. Теперь настал черед нынешнего главного "фантазисты".

Так что слова Гасперини о том, что имеет право искать игрока, подходящего его стилю, не случайны и понятны. Малиновский чужой для него по стилю. А вот подписанные в 2022-ом году Бога, Эдерсон, Лукман, Брендан Соппи - свои. Мощные, быстрые, убегающие, начинающие свою игру высоко, а не кружевами из глубины, как Руслан. Более простые.

В сущности, новости о ссоре не удивили никого. Как и эмоциональные посты Роксаны с прямыми словами "нас выталкивают из клуба" и "у меня разрывается сердце от ваших слов". Последнее - о словах болельщиков, умолявших Малиновских в соцсетях остаться. Лишь вызвали комментарии вроде "типичный Гасперини" и саркастичный "какой шок! Ведь Гасперини никогда ни с кем не ссорился". Такой он человек, такой тренер.

Даже Антонио Перкасси, владелец и президент клуба, говорит о крайне тяжелом человеке, который часто взрывается. "Тогда нам остается только терпеть и ждать, пока он остынет". Если уж президент боится главного тренера...

В целом в клубе сейчас неспокойно. Наибольшим акционером зимой стал американец Стивен Пальюка, владелец "Бостон Селтикс". При этом на руководящих должностях осталась семья Перкасси. Пальюка не скрывает, что взял клуб из-за его постоянной, ежегодной прибыли и ожидает такую и далее. Причем прибыль "Богиня" набирала на трансферах, на продажах. А этим летом уже в 50-тимиллионном трансферном минусе, и Гасперини до сих пор недоволен составом.

То есть нужно выкладывать ещё. То есть нужно продавать. И клуб продаёт всех, за кого предлагают деньги. Даже вице-капитана и одного из любимцев игроков и болельщиков Ремо Фройлера за всего девять миллионов в "Ноттингем Форест". Этот переход вызвал шок и крайнее недовольство, и 2000 болельщиков пришли на тренировку команды для серьёзного разговора. А там Лука Перкасси взял в руки мегафон и начал истерично обвинять "другие города, клубы и все СМИ, которые против нас".

Фото - calcioatalanta.it

Ясно, почему выталкивают из клуба Малиновского, у которого остался год до окончания контракта и нет желания его продлевать. Ясно, почему это происходит с таким шумом, и так некрасиво. Клуб на перепутье, нервничает, после слабого сезона без выхода в Еврокубки давление повышается.

Ещё и, кстати, в техническом департаменте новое руководство. Ли Конгертон - новый технический директор, пришёл из "Лестера". Тони Д'Амико - новый спортивный, пришёл из "Вероны". Они хотят строить свою, новую команду. И тянут игроков из Англии и других клубов Италии. Акцент на лиги Нидерландов, Бельгии и Швейцарии времен Сартори исчез.

Что дальше? Останется ли Руслан? Куда перейдёт? Стоит ли ему переходить или оставаться? Куда идут он и "Аталанта"? Это тема для отдельной статьи. Будем ждать развития событий. Пока же в матче против чемпиона Италии он своей игрой сделал сильное заявление.