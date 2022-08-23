Ракицкий был удален после грубого фола в матче чемпионата Турции

В рамках 3-го тура чемпионата Турции "Адана Демиспора" на выезде проиграла "Фенербахче" (2:4). Украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий отметился в протоколе не самым лучшим образом.

33-летний экс-игрок сборной Украины вышел на поле в стартовом составе, но на 83-й минуте встречи получил прямую красную карточку за грубый фол и был вынужден покинуть поле. К тому моменту его команда проигрывала 2:3.

Напомним, что Ракицкий перебрался в Турцию в конце июля этого года в качестве свободного агента. С тех пор защитник отыграл в составе своего нового клуба три матча.

Rakitskiy, VAR incelemesi sonucunda 82. dakikada direkt kırmızı gördü.



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