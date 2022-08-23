Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел встречу с генеральным директором клуба Лукой Перкасси по поводу своего будущего. Об этом пишет Tutto Atalanta со ссылкой на Sport Italia.

Хавбек заявил, что готов уйти в аренду в "Тоттенхэм", не рассматривая предложение "Марселя". Представителю "бергамасков"нравится украинец - он не хочет отпускать его, о чем и сказал во время разговора.

При этом Sport Italia называет цену, за которую "Аталанта" готова продать полузащитника сборной Украины. Клуб из Бергамо намерен получить за своего игрока 18-20 миллионов евро. Но при этом предложений о полноценном выкупе игрока не поступало.

Ранее сообщалось, что финансовые запросы "Аталанты" готов удовлетворить "Марсель". Однако Малиновский сильно заинтересован в переходе в лондонский клуб.