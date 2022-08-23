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Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского

Наши за границей
(1 голосов)

Сам хавбек заинтересован в переходе в "Тоттенхэм"

Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел встречу с генеральным директором клуба Лукой Перкасси по поводу своего будущего. Об этом пишет Tutto Atalanta со ссылкой на Sport Italia.

Хавбек заявил, что готов уйти в аренду в "Тоттенхэм", не рассматривая предложение "Марселя". Представителю "бергамасков"нравится украинец - он не хочет отпускать его, о чем и сказал во время разговора.

При этом Sport Italia называет цену, за которую "Аталанта" готова продать полузащитника сборной Украины. Клуб из Бергамо намерен получить за своего игрока 18-20 миллионов евро. Но при этом предложений о полноценном выкупе игрока не поступало.

Ранее сообщалось, что финансовые запросы "Аталанты" готов удовлетворить "Марсель". Однако Малиновский сильно заинтересован в переходе в лондонский клуб.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (3)
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.08.2022 в 11:16
20 лямів за такого гравця це не гроші, Марсель може заплатить, а Тонхем ні, то значіть він їм не потрібен
Ответить
+1
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 11:36
Ему меньше чем через год 30, он не Месси и не Роналду - 18-20 лямов его объективная цена! Через год будет 10-12
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 12:47
Чучело, имя свое найди.
0
0

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