Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Сам хавбек заинтересован в переходе в "Тоттенхэм"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел встречу с генеральным директором клуба Лукой Перкасси по поводу своего будущего. Об этом пишет Tutto Atalanta со ссылкой на Sport Italia.
Хавбек заявил, что готов уйти в аренду в "Тоттенхэм", не рассматривая предложение "Марселя". Представителю "бергамасков"нравится украинец - он не хочет отпускать его, о чем и сказал во время разговора.
При этом Sport Italia называет цену, за которую "Аталанта" готова продать полузащитника сборной Украины. Клуб из Бергамо намерен получить за своего игрока 18-20 миллионов евро. Но при этом предложений о полноценном выкупе игрока не поступало.
Ранее сообщалось, что финансовые запросы "Аталанты" готов удовлетворить "Марсель". Однако Малиновский сильно заинтересован в переходе в лондонский клуб.
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