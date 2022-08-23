Признание. Малиновский - в сборной 2-го тура Серии А по версии SofaScore

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам второго тура чемпионата Италии по версии SofaSore.

29-летний хавбек поразил ворота "Милана" (1:1) шикарным ударом. Для украинца этот мяч стал первым в новом сезоне Серии А. Действия Руслана были оценены в 7.9 балла.

Напомним, Малиновский близок к смене клубной прописки. На украинца претендуют "Тоттенхэм" и "Марсель", притом сам он предпочитает лондонский клуб. Ранее стала известна сумма, за которую "Аталанта" готова продать полузащитника сборной Украины.