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Признание. Малиновский - в сборной 2-го тура Серии А по версии SofaScore

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Признание. Малиновский - в сборной 2-го тура Серии А по версии SofaScore

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам второго тура чемпионата Италии по версии SofaSore.

29-летний хавбек поразил ворота "Милана" (1:1) шикарным ударом. Для украинца этот мяч стал первым в новом сезоне Серии А. Действия Руслана были оценены в 7.9 балла.

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Напомним, Малиновский близок к смене клубной прописки. На украинца претендуют "Тоттенхэм" и "Марсель", притом сам он предпочитает лондонский клуб. Ранее стала известна сумма, за которую "Аталанта" готова продать полузащитника сборной Украины.

Признание. Малиновский - в сборной 2-го тура Серии А по версии SofaScore - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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