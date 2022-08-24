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Аппетиты бергамасков растут. Аталанта снова подняла стоимость Малиновского

Наши за границей
(1 голосов)

Не исключено, что украинец останется в Бергамо

Аппетиты бергамасков растут. Аталанта снова подняла стоимость Малиновского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" снова изменила трансферную стоимость полузащитника Руслана Малиновского. Согласно данным Calciomercato, теперь называют сумму 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Интерес к 29-летнему украинца есть со стороны "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", но нет уверенности, что он покинет команду из Бергамо. "Шпоры" предлагают "Аталанте" лишь аренду с правом выкупа Малиновского. Бергамцев такой вариант не устраивает, так как в прошлом году "Тоттенхэм" не выкупил голкипера Пьерлуиджи Голлини, которого также брал в аренду у "Аталанты".

Напомним, сегодня утром была информация о том, что "Аталанта" подняла цену на Малиновского с 18-20 до 30-35 миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
24.08.2022 в 15:22
Беріть! Вечором буде 60 лямів
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