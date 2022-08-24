Зинченко: Важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются
Алекс считает, что возобновление чемпионата Украины важно для страны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко в интервью клубной пресс-службе высказался о важности возобновления чемпионата в родной стране в условиях войны.
"Это важно для страны и всего украинского народа, потому что никто не был готов к этой ситуации. Люди все еще страдают, и нам нужно бороться каждый день. Но при этом мы должны продолжать жить.
Люди заслуживают той жизни, которая была у них раньше. Я хотел бы сказать огромное спасибо Украинской федерации и президенту Владимиру Зеленскому, которые сказали, что нам нужно играть в нашем чемпионате в Украине. Я знаю, что там не будет лучших условий, но нам нужно продолжать, и это самое главное для всех украинцев. Не могу дождаться, чтобы посмотреть все игры, если это будет возможно.
Мне трудно представить, как это будет все происходить. Может быть, во время сирены игрокам нужно будет останавливаться. Но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в любой ситуации и продолжают идти вперед. Все дело в наших людях.
Также Александр выразил благодарность болельщикам лондонского "Арсенала" за поддержку.
"Это было невероятно. Я должен еще раз сказать огромное спасибо. Я так благодарен всем за теплый прием, и я люблю их".
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