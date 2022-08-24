Зинченко: По возможности, буду смотреть все игры УПЛ

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко прокомментировал старт УПЛ.

"Это важно для страны и всего украинского народа, потому что никто не был готов к этой ситуации. Люди все еще страдают, и нам нужно бороться каждый день. И при этом нам нужно продолжать жить своей жизнь.

Люди заслуживают той жизни, которую они имели раньше. Я хотел бы сказать большое спасибо УАФ и президенту Зеленскому, заявившим о возобновлении футбола. Я знаю, что там не будет лучших условий, но нам нужно продолжать и это саое главное для всех украинцев. Я не могу дождаться и посмотрю все игры, если это возможно.

Мне сложно представить, как это будет. Возможно сирена, и игрокам нужно остановиться в какой-то момент, но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в любой ситуации продолжают действовать. Все дело в наших людях”, - сказал Зинченко.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартовал 23 августа. Из-за войны в Украине не было большого футбола в течение 254 дней.