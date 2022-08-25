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Ярмоленко поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав Кобзаря

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В обращении приняли участие и сыновья Андрея

Ярмоленко поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав Кобзаря

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вместе с сыновьями поздравил соотечественников с Днем Независимости.

"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравить с праздником каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе. И я верю в победу. Уверен, что обязательно победим", – сказал Ярмоленко.

Затем вингер процитировал легендарного украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко:

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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