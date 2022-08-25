Ярмоленко поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав Кобзаря
В обращении приняли участие и сыновья Андрея
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вместе с сыновьями поздравил соотечественников с Днем Независимости.
"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравить с праздником каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе. И я верю в победу. Уверен, что обязательно победим", – сказал Ярмоленко.
Затем вингер процитировал легендарного украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко:
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
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