Ярмоленко поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав Кобзаря

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вместе с сыновьями поздравил соотечественников с Днем Независимости.

"С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад поздравить с праздником каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе. И я верю в победу. Уверен, что обязательно победим", – сказал Ярмоленко.