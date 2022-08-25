Украинец, ранее работавший в россии, возглавил венгерский клуб

Экс-футболист "Карпат", "Севастополя" и ряда украинских команд Сергей Кузнецов назначен на пост главного тренера "Диошдьера".

Условия и сроки сотрудничества 39-летнего специалиста с венгерским клубом не афишируются.

Кузнецов родился в Харькове, но карьеру футболиста начинал в Венгрии. Вернувшись в Украину, он успел поиграть за "Ворсклу", "Карпаты", "Севастополь", "Говерлу", "Металлист" и "Балканы". В 2018 году завершил выступления в качестве игрока, и начал тренерскую карьеру.

Входил в тренерские штабы тульского "Арсенала" и московского "Спартака". Последних на краткосрочной основе возглавлял в качестве исполняющего обязанности. С октября 2020 по май 2021 годов был одним из ассистентов румына Ласло Болони в "Панатинаикосе".

К слову, "Диошдьер" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Венгрии.