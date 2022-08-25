Ярмоленко забил первый гол за Аль-Айн

Украинский полузащитник "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил свой первый гол за новую команду.

Хавбек отличился в спарринге с "Хаур-Факкан" (3:1) - забил на 61-й минуте.

Напомним, что 32-летний Ярмоленко перешел в клуб из ОАЭ по завершении прошлого сезона как свободный агент. До этого он выступал за "Вест Хэм".