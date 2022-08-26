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Цитаишвили отметился ассистом в матче Лиги конференций

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Команда украинца прошла в групповой этап турнира

Цитаишвили отметился ассистом в матче Лиги конференций

Фото: lechpoznan.pl/ Автор - Przemysław Szyszka

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Вингер польского "Леха" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", принял участие в ответном матче против люксембургского "Дюделанжа" (1:1) в плей-офф квалификации Лиги конференций

21-летний футболист начал встречу на замене, но появился на поле во втором тайме. И буквально спустя минуту он отметился результативным пасом. На 60-й минуте Гио ассистировал португальцу Перейре, который и сравнял счет в этом поединке - 1:1.

Другой украинец - голкипер Артур Рудько провел поединок на лавке запасных. Напомним, что первый матч завершился победой "Леха" со счетом 2:0. Соответственно, польская команда сыграет в группе Лиги конференций.

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В статье: Дюделанж Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
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