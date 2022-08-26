Яремчук до конца трансферного окна может перейти в Севилью
Об этом пишут несколько источников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук может покинуть лиссабонский клуб уже до завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.
Истчоник утверждает, что интерес к Яремчуку проявляет "
Также Яремчуком интересуются "Эвертон" и клуб из немецкой Бундеслиги. Для "Эвертона" альтернативой Яремчуку является французский форвард "Брайтона" Нил Мопе.
А вот журналист Экрем Конур пишет о том, что "Севилья" хочет оформить арендный договор, в который будет включен пункт об обязательном выкупе.
Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард ни разу не выходил в старте "Бенфики", на его счету 1 асист в пяти матчах.
????????????Roman #Yaremchuck intéresse #SevillaFC !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2022
Le club andalou cherche la bonne formule avec #Benfica, qui demande 20M€.#EvertonFC s'est renseigné mais ne fera pas Roman #Yaremechuk si Neil #Maupay signe à #EFC. Intérêt aussi d'un club de #Bundesliga, dont le nom n'a pas filtré. pic.twitter.com/kIKoogEbNb
Популярное сейчас
- Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну
- Но месть уже состоялась. Украина потеряла в войне с россией патрульный катер и рейдовый тральщик
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Шахтер завершает переход Шведа. Тренер Мехелена отреагировал на трансфер украинца
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо