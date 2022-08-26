Яремчук до конца трансферного окна может перейти в Севилью

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук может покинуть лиссабонский клуб уже до завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери.

Истчоник утверждает, что интерес к Яремчуку проявляет " Севилья ". При этом, "Бенфика" требует за своего игрока 20 миллионов евро.

Также Яремчуком интересуются "Эвертон" и клуб из немецкой Бундеслиги. Для "Эвертона" альтернативой Яремчуку является французский форвард "Брайтона" Нил Мопе.

А вот журналист Экрем Конур пишет о том, что "Севилья" хочет оформить арендный договор, в который будет включен пункт об обязательном выкупе.

Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард ни разу не выходил в старте "Бенфики", на его счету 1 асист в пяти матчах.