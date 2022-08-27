Игнатенко в пятый раз подряд попал в старт Бордо на матч Лиги 2

В рамках пятого тура второго французского дивизиона "Бордо" сыграет с "Генгамом". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко выйдет в старте жирондинцев на этот матч.

Для хавбека этот поединок будет пятым из пяти в этом сезоне, когда он играл за свою команду со старта. Отметим, что две встречи он довел до конца, а у двух был заменен еще до финального свистка. Также Игнатенко успел записать в свой пассив три желтые карточки.

Добавим, что "Бордо" идет на третьем месте чемпионата с двумя победами и двумя ничейными результатами позади.

Матч между "Бордо" и "Генгамом" начнется в 16:00.