Игнатенко в пятый раз подряд попал в старт Бордо на матч Лиги 2
Теперь вопрос, получит ли он предупреждение?
Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий
В рамках пятого тура второго французского дивизиона "Бордо" сыграет с "Генгамом". Украинский полузащитник Даниил Игнатенко выйдет в старте жирондинцев на этот матч.
Для хавбека этот поединок будет пятым из пяти в этом сезоне, когда он играл за свою команду со старта. Отметим, что две встречи он довел до конца, а у двух был заменен еще до финального свистка. Также Игнатенко успел записать в свой пассив три желтые карточки.
Добавим, что "Бордо" идет на третьем месте чемпионата с двумя победами и двумя ничейными результатами позади.
Матч между "Бордо" и "Генгамом" начнется в 16:00.
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