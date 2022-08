Миколенко в основе, Ярмолюк вне заявки. Стартовые составы на матч Брентфорд – Эвертон

Были объявлены стартовые составы на предстоящий матч четвертого тура АПЛ между "Брентфордом" и "Эвертоном". Украинский игрок лондонцев Егор Ярмолюк снова не попал даже в заявку команды.

Виталий Миколенко же в четвертый раз в этом сезоне АПЛ подряд выйдет в стартовом составе "Эвертона". Все три предыдущих игры он провел от начала и до конца. Последний же кубковый матч – против "Флитвуда" – он отсидел в запасе.

Стартовый состав "Брентфорда":

Райя – Хики, Занка, Ми, Генри – Дасилва, Норгард, Йенсен – Мбеумо, Тони, Висса

Стартовый состав "Эвертона":

Пикфорд – Паттерсон, Холгейт, Коади, Тарковски, Миколенко – Онана, Ивоби – МакНил, Гордон, Грэй

