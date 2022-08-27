Миколенко в основе, Ярмолюк вне заявки. Стартовые составы на матч Брентфорд – Эвертон
Четвертый матч Виталия в новом сезоне АПЛ
Фото: KEEPUP
Были объявлены стартовые составы на предстоящий матч четвертого тура АПЛ между "Брентфордом" и "Эвертоном". Украинский игрок лондонцев Егор Ярмолюк снова не попал даже в заявку команды.
Виталий Миколенко же в четвертый раз в этом сезоне АПЛ подряд выйдет в стартовом составе "Эвертона". Все три предыдущих игры он провел от начала и до конца. Последний же кубковый матч – против "Флитвуда" – он отсидел в запасе.
Стартовый состав "Брентфорда":
Райя – Хики, Занка, Ми, Генри – Дасилва, Норгард, Йенсен – Мбеумо, Тони, Висса
Стартовый состав "Эвертона":
Пикфорд – Паттерсон, Холгейт, Коади, Тарковски, Миколенко – Онана, Ивоби – МакНил, Гордон, Грэй
Your starting XI to take on Brentford! ????#BREEVE pic.twitter.com/HirxaRHHpA— Everton (@Everton) August 27, 2022
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