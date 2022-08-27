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Миколенко в основе, Ярмолюк вне заявки. Стартовые составы на матч Брентфорд – Эвертон

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Четвертый матч Виталия в новом сезоне АПЛ

Миколенко в основе, Ярмолюк вне заявки. Стартовые составы на матч Брентфорд – Эвертон

Фото: KEEPUP

UA-Футбол
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Были объявлены стартовые составы на предстоящий матч четвертого тура АПЛ между "Брентфордом" и "Эвертоном". Украинский игрок лондонцев Егор Ярмолюк снова не попал даже в заявку команды.

Виталий Миколенко же в четвертый раз в этом сезоне АПЛ подряд выйдет в стартовом составе "Эвертона". Все три предыдущих игры он провел от начала и до конца. Последний же кубковый матч – против "Флитвуда" – он отсидел в запасе.

Стартовый состав "Брентфорда":

Райя – Хики, Занка, Ми, Генри – Дасилва, Норгард, Йенсен – Мбеумо, Тони, Висса

Стартовый состав "Эвертона":

Пикфорд – Паттерсон, Холгейт, Коади, Тарковски, Миколенко – Онана, Ивоби – МакНил, Гордон, Грэй

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
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