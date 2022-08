Зинченко вне заявки Арсенала на матч с Фулхэмом из-за повреждения

Были объявлены стартовые составы на предстоящее лондонское дерби "Арсенала" с "Фулхэмом". Украинский левый защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку команды.

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", украинец получил небольшое растяжение связок в левом колене, и в качестве предосторожности не примет участие в матче. Ганец Томас Парти также не сыграет ввиду того, что получил травму на пятничной тренировке. Обоих игроков вскоре снова осмотрят.

???????? Oleksandr Zinchenko is left out as a precaution due to a slight sprain to left knee



???????? Thomas Partey misses out due to a tight right thigh from Friday’s training session



