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Зинченко вне заявки из-за повреждения. Составы на матч Арсенал – Фулхэм

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Игру также пропустит Томас Парти

Зинченко вне заявки из-за повреждения. Составы на матч Арсенал – Фулхэм

Фото: journalbreak

UA-Футбол
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Были объявлены стартовые составы на предстоящее лондонское дерби "Арсенала" с "Фулхэмом". Украинский левый защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку команды.

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", украинец получил небольшое растяжение связок в левом колене, и в качестве предосторожности не примет участие в матче. Ганец Томас Парти также не сыграет ввиду того, что получил травму на пятничной тренировке. Обоих игроков вскоре снова осмотрят.

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Эль-Ненни, Джака, Эдегор – Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли

Стартовый состав "Фулхэма":

Лено – Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон – Рид, Пальинья, Андреас Перейра – Кебано, Митрович, Декордова-Рид

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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