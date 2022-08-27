Зинченко вне заявки из-за повреждения. Составы на матч Арсенал – Фулхэм
Игру также пропустит Томас Парти
Фото: journalbreak
Были объявлены стартовые составы на предстоящее лондонское дерби "Арсенала" с "Фулхэмом". Украинский левый защитник "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку команды.
Как сообщает пресс-служба "Арсенала", украинец получил небольшое растяжение связок в левом колене, и в качестве предосторожности не примет участие в матче. Ганец Томас Парти также не сыграет ввиду того, что получил травму на пятничной тренировке. Обоих игроков вскоре снова осмотрят.
???????? Oleksandr Zinchenko is left out as a precaution due to a slight sprain to left knee— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2022
???????? Thomas Partey misses out due to a tight right thigh from Friday’s training session
Both will continue to be assessed | #ARSFUL pic.twitter.com/M4S4CMPkkb
Стартовый состав "Арсенала":
Рамсдэйл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Эль-Ненни, Джака, Эдегор – Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли
Стартовый состав "Фулхэма":
Лено – Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон – Рид, Пальинья, Андреас Перейра – Кебано, Митрович, Декордова-Рид
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