Сергей Ребров получил награду лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в прошлом сезоне
Сильное выступление украинского коуча
Фото: newsfounded.com
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров сегодня был награжден призом лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в сезоне 2021/22 по версии профессиональной футбольной лиги страны.
В прошлом сезоне "Аль-Айн" стал чемпионом, победив с отрывом в десять очков от второй команды – "Аль-Шарджа". Многие игроки команды Реброва также получили награды, среди них: лучший местный игрок, лучший легионер, лучший гол, лучший бомбардир, лучший молодой игрок и лучший голкипер.
Прошедший сезон стал для Сергея дебютным в чемпионате ОАЭ. По окончании чемпионата
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