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Сергей Ребров получил награду лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в прошлом сезоне

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Сильное выступление украинского коуча

Сергей Ребров получил награду лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в прошлом сезоне

Фото: newsfounded.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров сегодня был награжден призом лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в сезоне 2021/22 по версии профессиональной футбольной лиги страны.

В прошлом сезоне "Аль-Айн" стал чемпионом, победив с отрывом в десять очков от второй команды – "Аль-Шарджа". Многие игроки команды Реброва также получили награды, среди них: лучший местный игрок, лучший легионер, лучший гол, лучший бомбардир, лучший молодой игрок и лучший голкипер.

Прошедший сезон стал для Сергея дебютным в чемпионате ОАЭ. По окончании чемпионата с украинцем продлили контракт еще на год. Также в команду пригласили его соотечественника, знакомого по работе в "Динамо Киев": Андрея Ярмоленко.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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