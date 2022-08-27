Сергей Ребров получил награду лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в прошлом сезоне

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров сегодня был награжден призом лучшему тренеру чемпионата ОАЭ в сезоне 2021/22 по версии профессиональной футбольной лиги страны.

В прошлом сезоне "Аль-Айн" стал чемпионом, победив с отрывом в десять очков от второй команды – "Аль-Шарджа". Многие игроки команды Реброва также получили награды, среди них: лучший местный игрок, лучший легионер, лучший гол, лучший бомбардир, лучший молодой игрок и лучший голкипер.