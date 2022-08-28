В конкурентах Яремчука воспитанник Реала. Севилья выбирает нападающего из двух кандидатов
Мончи еще думает
Фото: Noticias ao Minuto
Испанская "Севилья" продолжает искать на трансферном рынке усиление своего атакующего звена. Ресурс Ojogo сообщает, что андалусийцы выбирают из двух вариантов.
Одним из них является украинский нападающий Роман Яремчук. "Севилья" в первую очередь рассматривает вариант с арендой, однако может изменить мнение и оформить полноценный переход.
А конкурентом Яремчука в борьбе за место под андалусийским солнцем является испанский нападающий Рауль де Томас. Он – воспитанник мадридского "Реала", но в июле 2019-го перешел из состава "сливочных" в "Бенфику" за 20 млн евро. Уже через год контракт нападающего выкупил "Эспаньол" за 22,5 миллиона евро.
Отметим, что Яремчук по данным аналитического портала Transfermakrt существенно дешевле, чем де Томас: 15 миллионов евро против 25 млн. Кстати, у обоих есть действующие контракты со своими текущими клубами сроком до 2026 года.
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