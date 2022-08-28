Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала
И не только он вылетел в "канониров"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский универсал Александр Зинченко вчера пропустил матч четвертого тура АПЛ против "Фулхэма" из-за проблем с коленом. Как сообщает журналист TalkSport Алекс Крук, игрок национальной сборной Украины может пропустить и следующий поединок "канониров".
Наставник лондонцев Микель Артета пока не может на 100% рассчитывать на находящихся в лазарете Зинченко и Томаса Партея. Еще неизвестно, успеют ли они восстановиться за столь короткий срок.
Отметим, что следующую встречу "Арсенал" проведет уже в следующую среду, 31 августа, сыграв против "Астон Виллы" на "Эмирейтс".
Добавим, что и Томас, и Зинченко выходили в стартовом составе во всех трех первых турах АПЛ текущего сезона. Их место на поле во вчерашнем поединке против "Фулхэма" заняли соответственно Эльнени и Тирни.
Напомним, что "Арсенал" пока единолично лидирует в АПЛ с максимальными 12 очками в активе.
Популярное сейчас
- Шахтер - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 августа 2022
- Серия А. Спокойная, даже ленивая победа Милана, Коваленко помог автобусу Специи
- Бавария – Боруссия М 1:1. Расточительный Мане и чудотворный Ян Зоммер
- Ярмоленко забил первый гол за Аль-Айн
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости