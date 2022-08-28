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Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала

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И не только он вылетел в "канониров"

Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский универсал Александр Зинченко вчера пропустил матч четвертого тура АПЛ против "Фулхэма" из-за проблем с коленом. Как сообщает журналист TalkSport Алекс Крук, игрок национальной сборной Украины может пропустить и следующий поединок "канониров".

Наставник лондонцев Микель Артета пока не может на 100% рассчитывать на находящихся в лазарете Зинченко и Томаса Партея. Еще неизвестно, успеют ли они восстановиться за столь короткий срок.

Отметим, что следующую встречу "Арсенал" проведет уже в следующую среду, 31 августа, сыграв против "Астон Виллы" на "Эмирейтс".

Добавим, что и Томас, и Зинченко выходили в стартовом составе во всех трех первых турах АПЛ текущего сезона. Их место на поле во вчерашнем поединке против "Фулхэма" заняли соответственно Эльнени и Тирни.

Напомним, что "Арсенал" пока единолично лидирует в АПЛ с максимальными 12 очками в активе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Томас Партей
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