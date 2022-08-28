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Михайличенко: Первый сезон в Андерлехте был для меня хорошим, но потом я проиграл конкуренцию

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Игрок не смог себя полностью реализовать

Михайличенко: Первый сезон в Андерлехте был для меня хорошим, но потом я проиграл конкуренцию

Скриншот: канал Шахтера на YouTube

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Левый защитник "Шахтера" Богдан Михайличенко рассказал о времени своих выступлений в "Андерлехте":

"Я искал варианты продолжения карьеры, потому что я год не играл в "Андерлехте". Я не был основным футболистом бельгийской команды, поэтому искал вариант с арендой в другом клубе. Когда появилось предложение от "Шахтера", я даже не думал" я сразу согласился.

Но, конечно, я хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал в "Динамо". Они мне очень многое дали. Но так сложилась жизнь. И в переходе к "Шахтеру" я ничего плохого не вижу.

Первый сезон в "Андерлехте" был для меня хорошим. Я много играл за брюссельскую команду и все складывалось хорошо. Но потом в команду пришел очень качественный испанский футболист Серхио Гомес. Мы имели хорошую конкуренцию. Я ее проиграл. Конечно, хотелось большего. Но как вышло, так вышло.

Относительно этих двух лет в "Андерлехте", могу только поблагодарить этот бельгийский клуб. Особенно благодарен за то, что мне уделяли большое внимание индивидуально. Могу сказать, что "Андерлехт" – это очень молодая команда с очень большим потенциалом на будущее", - сказал Михайличенко.

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В статье: Алексей Михайличенко Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
Sport.ua

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