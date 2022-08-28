Украинская футболистка подписала контракт с Сампдорией

Украинская футболистка Мария-Амель Талеб покинула криворожский "Кривбасс" и подписала контракт с итальянской "Сампдорией".

18-летняя Талеб выступает на позиции полузащитницы, в прошлом сезоне Высшей лиги Украины он провела 17 матчей. В "Кривбасс" она перешла прошлым летом из николаевской "Ники".

В прошлом сезоне женской Серии А "Сампдория" заняла шестое место из двенадцати. Примечательно, что Талеб не будет единственной украинкой в Серии А – помимо нее в Италии играет защитница Дарья Кравец. Она выступает за "Фиорентину".