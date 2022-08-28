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Роман Яремчук может вернуться в чемпионат Бельгии

Наши за границей
(3 голосов)

Форварда продадут Брюгге

Роман Яремчук может вернуться в чемпионат Бельгии

Фото: Observador

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук близок к уходу из клуба. Ранее сообщалось о том, что менеджмент лиссабонской команды выставил украинца на продажу.

По информации португальского издания Record, Яремчук близок к переходу в бельгийский "Брюгге". Ранее "Бенфика" требовала за Романа 20 миллионов евро, но сейчас, как сообщается, согласится и на меньшую сумму. В "Брюгге" он присоединится к другому украинцу – Эдуарду Соболю.

Примечательно, что в Лиссабон украинский форвард переехал лишь год назад. Тогда его выкупили у "Гента" за 17 миллионов евро. За сезон в "Бенфике" Яремчук отыграл 48 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.08.2022 в 20:22
Його чемп
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ФК Матусов (Черкаси)
28.08.2022 в 20:12
Рома, може додому, в Динамо? Пожалій вболівальників, там же без нападників команда вже який рік....
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