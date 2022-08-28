Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Вероной
У Руслана – всего один удар за матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче третьего тура итальянской Серии А "Эллас Верона" принимала "Аталанту" из Бергамо. В стартовом составе последних на поле вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Украинец провел на поле всего 66 минут, после чего был заменен на вингера Жереми Бога. За семь минут до этого хавбек получил желтую карточку. За более чем час игрового времени Руслану удалось сделать лишь один удар – в створ ворот.
За неудачный перформанс Малиновский получил одну из худших оценок среди игроков старта "Аталанты" от портала whoscored: 6.5. Портал sofascore наградил украинца семью баллами.
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