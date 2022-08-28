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Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Вероной

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У Руслана – всего один удар за матч

Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Вероной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче третьего тура итальянской Серии А "Эллас Верона" принимала "Аталанту" из Бергамо. В стартовом составе последних на поле вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Украинец провел на поле всего 66 минут, после чего был заменен на вингера Жереми Бога. За семь минут до этого хавбек получил желтую карточку. За более чем час игрового времени Руслану удалось сделать лишь один удар – в створ ворот.

За неудачный перформанс Малиновский получил одну из худших оценок среди игроков старта "Аталанты" от портала whoscored: 6.5. Портал sofascore наградил украинца семью баллами.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Эллас Верона
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