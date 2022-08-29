Гасперини: Будущее Малиновского? Посмотрим, что будет в среду

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный трансфер украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Будущее Малиновского и Иличича? Ничего не знаю, посмотрим, что будет в среду. Я знаю, что нужно этой команде, но я не знаю, возможно ли это реализовать. На все осталось всего 4 дня. За последние 10 дней приехали три новых игрока. Рынок еще не закрыт. Есть время до 31 августа. Я сообщил клубу свои пожелания. Надеюсь, их реализуют", - цитирует Гасперини Sos Fanta.

Добавим, что трансферная сага с Малиновским длится уже несколько дней. Главными претендентами на украинца остаются "Марсель" и "Тоттенхэм". К слову, контракта Руслана с клубом из Бергамо действует до конца этого сезона. В нынешней кампании полузащитник отыграл три поединка, в которыз отличился забитым голом и одной результативной передачей.

Также напомним, что трансферное окно в Италии закрывается 1 сентября.