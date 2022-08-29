СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука

На днях в СМИ появилась информация о том, что украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук близок к переходу в "Брюгге". По информации португальского издания Record, клубы подписали соглашение о переходе украинца.

Сообщается, что "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Также у португальского клуба будет 10% от будущей продажи игрока. Это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

Напомним, Яремчук присоединился к "Бенфике" летом прошлом года именно из чемпионата Бельгии - из "Гента". В нынешнем сезоне форвард сборной Украины провел 5 матчей, отметившись одной результативной передачей. При этом все игры он начинал с лавки запасных.

После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".