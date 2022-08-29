  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука
В тренде

СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Детали сделки

СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука

Фото: Noticias ao Minuto

Новина українською

На днях в СМИ появилась информация о том, что украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук близок к переходу в "Брюгге". По информации португальского издания Record, клубы подписали соглашение о переходе украинца.

Сообщается, что "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Также у португальского клуба будет 10% от будущей продажи игрока. Это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

Напомним, Яремчук присоединился к "Бенфике" летом прошлом года именно из чемпионата Бельгии - из "Гента". В нынешнем сезоне форвард сборной Украины провел 5 матчей, отметившись одной результативной передачей. При этом все игры он начинал с лавки запасных.

После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде