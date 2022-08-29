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Руслан Малиновский приобрел грузовик для нужд ВСУ

Наши за границей
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Футболист помогает нашим бойцам в борьбе с российскими оккупантами

Руслан Малиновский приобрел грузовик для нужд ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский внес свой вклад в поддержку ВСУ. Футболист закупил для наших бойцов военный грузовик Iveco.

Об этом сообщил бывший народный депутат, участник российско-украинской войны Владимир Парасюк:

"Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают свою армию. И это один из примеров такой поддержки. Поэтому, Руслан, спасибо вам. Вы не только крутой футболист, но и еще большой человек".

Ранее главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный трансфер украинского полузащитника.

Руслан Малиновский приобрел грузовик для нужд ВСУ - изображение 1

Скриншот, видео: instagram.com/malinovskyi_18/ instagram.com/parasiuk87

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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