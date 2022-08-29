Руслан Малиновский приобрел грузовик для нужд ВСУ

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский внес свой вклад в поддержку ВСУ. Футболист закупил для наших бойцов военный грузовик Iveco.

Об этом сообщил бывший народный депутат, участник российско-украинской войны Владимир Парасюк:

"Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают свою армию. И это один из примеров такой поддержки. Поэтому, Руслан, спасибо вам. Вы не только крутой футболист, но и еще большой человек".