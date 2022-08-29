Руслан Малиновский приобрел грузовик для нужд ВСУ
Футболист помогает нашим бойцам в борьбе с российскими оккупантами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский внес свой вклад в поддержку ВСУ. Футболист закупил для наших бойцов военный грузовик Iveco.
Об этом сообщил бывший народный депутат, участник российско-украинской войны Владимир Парасюк:
"Очень круто, когда украинские спортсмены поддерживают свою армию. И это один из примеров такой поддержки. Поэтому, Руслан, спасибо вам. Вы не только крутой футболист, но и еще большой человек".
Ранее главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный трансфер украинского полузащитника.
Скриншот, видео: instagram.com/malinovskyi_18/ instagram.com/parasiuk87
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