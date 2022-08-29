Уход из Бенфики все ближе: Яремчук был замечен в аэропорту другой страны

26-летний нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук вот-вот вернется в чемпионат Бельгии. Футболист был замечен в Брюссельском аэропорту Завентем. Ожидается, что в ближайшее время форвард усилит состав "Брюгге".

По последним данным португальских СМИ, "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

⌛️???? | Yaremchuk is gespot op de luchthaven van Zaventem. Transfer loading… pic.twitter.com/I7gOhqJJiw — Club_Brugge_Scout (@ClubBruggeScout) August 29, 2022

Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".