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Уход из Бенфики все ближе: Яремчук был замечен в аэропорту другой страны

Наши за границей
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Роман в шаге от перехода в бельгийский клуб

Уход из Бенфики все ближе: Яремчук был замечен в аэропорту другой страны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26-летний нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук вот-вот вернется в чемпионат Бельгии. Футболист был замечен в Брюссельском аэропорту Завентем. Ожидается, что в ближайшее время форвард усилит состав "Брюгге".

По последним данным португальских СМИ, "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Record

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