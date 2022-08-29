Яремчук подпишет с Брюгге контракт на 4 года

Стали известны некоторые детали вероятного перехода украинского форварда "Бенфики" Романа Яремчука в "Брюгге".

Как сообщает журналист Саша Тавольери, бельгийский клуб подпишет с форвардом соглашение до 2026 года.

Игрок уже в Бельгии. Футболисту осталось пройти медосмотр.

По последним данным португальских СМИ, "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".