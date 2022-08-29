Яремчук подпишет с Брюгге контракт на 4 года
Соглашение до 2026 года
фото из свободных источников
Стали известны некоторые детали вероятного перехода украинского форварда "Бенфики" Романа Яремчука в "Брюгге".
Как сообщает журналист Саша Тавольери, бельгийский клуб подпишет с форвардом соглашение до 2026 года.
Игрок уже в Бельгии. Футболисту осталось пройти медосмотр.
По последним данным португальских СМИ, "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".
Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".
✅????????Accord trouvé entre #Clubbrugge & #Benfica autour de 19M€, bonus inclus! #Benfica récupère son investissement & Bruges signe sa priorité numéro 1.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2022
???????????????? Roman #Yaremchuk est arrivé en Belgique où il doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu'en 2026.⌛️ pic.twitter.com/iNMI5bDVpa
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