  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук подпишет с Брюгге контракт на 4 года
В тренде

Яремчук подпишет с Брюгге контракт на 4 года

Наши за границей
(1 голосов)

Соглашение до 2026 года

Яремчук подпишет с Брюгге контракт на 4 года

фото из свободных источников

Новина українською

Стали известны некоторые детали вероятного перехода украинского форварда "Бенфики" Романа Яремчука в "Брюгге".

Как сообщает журналист Саша Тавольери, бельгийский клуб подпишет с форвардом соглашение до 2026 года.

Игрок уже в Бельгии. Футболисту осталось пройти медосмотр.

По последним данным португальских СМИ, "орлы" получат за трансфер Яремчука 16 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что это будет рекордное подписание в истории "Брюгге".

Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. После 6-ти туров "Брюгге" идет 3-м в чемпионате Бельгии. Команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов - против "Порту", "Атлетико" и "Байера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
29.08.2022 в 17:51
Норм
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.08.2022 в 17:51
Регрес...
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
29.08.2022 в 17:33
В Лізі чемпіонів не зможе виступати за Брюгге?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде