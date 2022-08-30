Кочергин включен в символическую сборную тура чемпионата Польши

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Польши по версии статистического портала SofaScore.

В матче против "Шленска" (4:1) он отметился красивым голом. На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам. За свои действия украинец получил оценку 7.9.

Напомним, 26-летний футболист выступает за "Ракув" с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской "Зари". С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.