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Кочергин включен в символическую сборную тура чемпионата Польши

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Портал отметил украинца

Кочергин включен в символическую сборную тура чемпионата Польши

Фото: rakow.com/ автор неизвестен

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Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Польши по версии статистического портала SofaScore.

В матче против "Шленска" (4:1) он отметился красивым голом. На 47-й минуте после подачи углового Владислав в одно касание пробил по воротам. За свои действия украинец получил оценку 7.9.

Напомним, 26-летний футболист выступает за "Ракув" с марта 2022 года, когда он свободным агентом перешел из луганской "Зари". С тех пор в его активе 15 матчей и 4 гола.

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Кочергин включен в символическую сборную тура чемпионата Польши - изображение 1
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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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