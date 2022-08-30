Яремчук определился с игровым номером в Брюгге
Интересный выбор
Фото: CLUB BRUGGE KV
Форвард сборной Украины Роман Яремчук официально стал игроком бельгийского "Брюгге". 26-летний украинец уже определился с игровым номером. Роман будет выступать с цифрой 70 на спине.
Напомним, Яремчук заключил контракт с "черно-синими" на четыре сезона. По информации СМИ, бывший клуб украинца, "Бенфика", получит за игрока 16 млн евро плюс 3 млн евро бонусы, а также 10% от дальнейшей перепродажи игрока. Это делает нападающего самым дорогим приобретением в истории "Брюгге".
Looking goooood. ???????? pic.twitter.com/3SWLlX1Rek— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022
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