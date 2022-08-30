Будет играть с тремя украинцами. Гегедош перешел в клуб Армении
Новый клуб для футболиста
Фото: fcpyunik.am
Украинский нападающий Роберт Гегедош определился с новым клубом. 29-летний футболист стал игроком армянского "Пюника". Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Детали контракта на разглашаются.
В начале зимы Гегедош ушел из "Вереса", присоединившись к ФК "Перемога" из Днепра. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в марте Роберт стал игроком польского "Гурника". Кроме того, ранее он выступал за "Говерлу", "Металлист-2", "Кремень", "Поляну", "Минай" и "Металлист 1925".
Интересно, что за "Пюник" уже выступает трое украинцев: Роман Карасюк, Сергей Вакуленко и Алан Аусси.
Популярное сейчас
- Яремчук определился с игровым номером в Брюгге
- Вукоевич может покинуть Динамо ради работы в другом клубе
- Трансфер Яремчука, лидерство Александрии, легионер для Шахтера. Главные новости за 29 августа
- Официально. Роман Яремчук вернулся в Бельгию
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО