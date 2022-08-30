Будет играть с тремя украинцами. Гегедош перешел в клуб Армении

Украинский нападающий Роберт Гегедош определился с новым клубом. 29-летний футболист стал игроком армянского "Пюника". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Детали контракта на разглашаются.

В начале зимы Гегедош ушел из "Вереса", присоединившись к ФК "Перемога" из Днепра. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину в марте Роберт стал игроком польского "Гурника". Кроме того, ранее он выступал за "Говерлу", "Металлист-2", "Кремень", "Поляну", "Минай" и "Металлист 1925".

Интересно, что за "Пюник" уже выступает трое украинцев: Роман Карасюк, Сергей Вакуленко и Алан Аусси.