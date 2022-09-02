География чемпионов. Кто из украинцев выигрывал чемпионаты европейских стран

Этим летом Александр Зубков вернулся в "Шахтер". Учитывая, как в Венгрии с ним попрощались, это даже хорошо, что теперь вингер дома. Хотя до появления одного усатого тренера воспитанник "горняков" справедливо считался лидером "Ференцвароша". Примечательно, что в активе парня 110 матчей, 19 голов и 23 ассиста, подкрепленные тремя чемпионствами и кубком. На самом деле, очень красноречивое достижение — немногим украинцам удалось выиграть хоть что-то, выступая за границей. Так что мы, вдохновившись послужным списком Саши, вспоминаем и других наших соотечественников, которые торжествовали в иностранном первенстве.

Но для объективности, прежде всего, расскажем о тех, кто показал себя в топовых лигах - исследуем топ-15 согласно актуальному рейтингу УЕФА.

Олег Лужный ("Арсенал")

Сезон: 2001/02

Олег Лужный стал частью чемпионского шествия "Арсенала" в 2002-м. Несмотря на то, что фулбек провел в турнире всего 1352 минуты, никто и близко не сомневался в его профессионализме и, соответственно, праве на титул. Собственно, мы это подробно описали в отдельном материале – обязательно ознакомьтесь >>>.

Александр Зинченко ("Манчестер Сити")

Сезон: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22

Представляя цвета "Сити", Александр Зинченко собрал все внутренние награды, среди которых сразу четыре золотых медали АПЛ. Универсал так и не стал железобетонным игроком основы (иначе бы не был продан в "Арсенал"), однако все же исполнил не последнюю роль под руководством Пепа Гвардиолы.

"Сити" имел (и до сих пор имеет) проблему с левым флангом обороны и Александр помог ее частично решить. Иногда вообще казалось, что Зинченко — врожденный фулбек и не имеет никакого отношения к полузащите. Впрочем, все меняется – совсем недавно Зина переехал в Лондон, чтобы написать новую историю. Увидим, какой она будет.

Дмитрий Чигринский ("Барселона"/АЭК)

Сезон в "Барселоне": 2009/10

Сезон в АЕК: 2017/18

Дмитрий Чигринский считается одним из самых провальных трансферов в истории "Барселоны". По словам бывших одноклубников, центрбеку не хватило характера для борьбы за место в составе, поэтому по завершении сезона 2009/10 направился обратно в "Шахтер". Впрочем, факт остается фактом - "Чигри" хоть и превратился в локальный мем, но имеет в активе выигранную Примеру.

А вот в Греции дела сложились гораздо лучше – Дмитрий хоть и не поправил здоровье, однако его уровня хватило, чтобы зарекомендовать себя в АЕКе. В 2018-м "желто-черные" совершили сенсацию в Суперлиге и Чигринский был одним из основных создателей успеха - например, забил сверхважный мяч "Олимпиакосу".

Андрей Шевченко ("Милан")

Сезон: 2003/04

Андрей Шевченко не нуждается в лишних комментариях — это легенда, получившая все, о чем можно только мечтать. В то же время, Скудетто-2004 является единственным среди россыпи командных и индивидуальных призов украинца.

Зато каким! Нападающий отгрузил в Серии А 24 гола, возглавил бомбардирский список, вернул "россонери" на пьедестал после четырехлетнего перерыва и существенно увеличил шансы на "Золотой мяч". Собственно говоря, он и получил его в декабре.

Алексей Михайличенко ("Сампдория"/"Рейнджерс")

Сезон в "Сампдории": 1990/91

Сезон в "Рейнджерс": 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96

Алексей Михайличенко, как и большинство легионеров, первыми покинувших Советский Союз, не сумел сразу закрепиться в Европе. Если в наших широтах полузащитник был безоговорочной звездой, то на Апеннинах пришлось доказывать свой уровень. Может показаться, что все неплохо – Алексей поразил ворота "Милана" в Суперкубке, зафиксировал приемлемую статистику, как для дебюта (39 матчей, 4 гола, 1 ассист) и был вознагражден Скудетто. Однако сам признал, что "Сампдория" стала клубом, где он не раскрыл талант.

А вот в Шотландии Михайличенко понравился — по крайней мере, с 1991-го по 1994-й плеймейкер выглядел сверхубедительно, собирая трофей за трофеем. В дальнейшем столкнулся с травмами, отдал место Брайану Лаудрупу, в 1996-м повесил бутсы на гвоздь.

Виктор Скрипник ("Вердер")

Сезон: 2003/04

Скрипник вплотную ассоциируется с "Вердером", поскольку за 8 лет игрокской карьеры (затем 12-летней тренерской) стал в Бремене полностью своим. В 2004-м 33-летний фулбек преимущественно сидел на скамье запасных, готовясь к пенсии — главными действующими лицами, завоевавшими "салатницу", были Андреас Рейнке, Валерьян Исмаэль, Франк Бауманн, Жоан Мику, Иван Класнич и, конечно же, Аилтон. Но какие претензии к Скрипнику? По совокупности он является полноправным чемпионом.

Олег Ящук ("Андерлехт")

Сезон: 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2005/06

В "Андерлехте" Олега Ящука преследовали травмы, которые не дали раскрыться во всей красе. Но бельгийцы были удивлены неутомимостью украинца — он боролся сам с собой, с соперником и в таком режиме протянул десять лет. 42 мяча в 165 поединках — не слишком много, однако критиковать Ящука никто не возьмется. Тем более в "Серкль Брюгге" тернополянин дошел до сотни, хотя и не претендовал на медаль высшего сорта.

Сергей Серебренников ("Брюгге")

Сезон: 2002/03

Сергей Серебренников больше запомнился в "Серкле", где сформировал связку с Ящуком. Что касается "Брюгге", то в розыгрыше 2002/03 вингер выступил неоднозначно - 29 встреч и 1 гол (пострадал "Жерминаль Беерсхот"). Мало, но достаточно, чтобы считать себя причастным к триумфу фландрийцев.

Руслан Малиновский ("Генк")

Сезон: 2018/19

Руслан Малиновский прошел с "Генком" Крым, Рим и медные трубы - порвал "кресты", получил шанс, воспользовался им и дорос до статуса лидера. Свой чемпионский год Руслан точно запечатлил в памяти, ведь продемонстрировал в Про-лиге блестящий перформанс - 13 голов и 12 результативных передач в 37 встречах. Потом же был выгодно продан в "Аталанту".

Эдуард Соболь ("Брюгге")

Сезон: 2019/20, 2020/21, 2021/22

В "Брюгге" Эдуард Соболь рисковал раствориться в арендах и повторить судьбу условного Богдана Бутко. Поэтому для многих стало неожиданностью, что бельгийцы выкупили контракт у "Шахтера". Отметим, что черно-синие осторожно работают на трансферном рынке, а Соболю на момент полноценного перехода исполнилось почти 26 лет. Тем не менее, Эдуард полностью оправдал ожидания — сегодня он является важной опцией в обойме "Брюгге", стабильно участвует в Лиге чемпионов и вызывается в ряды сборной Украины.

Евгений Шахов (ПАОК)

Сезон: 2018/19

После ухода из "Днепра" Евгений Шахов неожиданно вынырнул в ПАОКе. Хотя здесь не о чем сожалеть – полузащитник сделал имя в Греции и порадовал приятной статистикой (117 матчей, 21 гол, 7 результативных передач). В 2019-м вместе с черно-белыми привычно включился в борьбу за чемпионство и, что важно, помог команде выдержать финишную дистанцию ​​— в 5 заключительных турах Суперлиги организовал 4 гола. Настоящий молодец, воспринимаемый звездой — после возвращения в Грецию из Италии Шахов понадобился АЕКу.

Сергей Ребров ("Фенербахче")

Сезон: 2003/04

В свое время Сергей Станиславович не нашел общий язык с Гленном Ходдлом и оказался ненужным "Тоттенхэму". Поэтому в 2002-м последовала полуторагодовая аренда в "Фенербахче", где Ребров также оставил спорный бекграунд - 4 мяча и 6 ассистов в 39 матчах. Игрок не радовал стабильностью, постепенно потерялся на фоне более эффективных бразильца Вашингтона и Пьера ван Хойдонка, а к концу пребывания в Турции вообще выходил на 10-15 минут.

Кто еще?

Тарас Качараба освоился в Чехии и прогрессирует в пражской "Славии" - его чемпионство (2021/22) было только вопросом времени.

В Израиле свое счастье обрели Иван Гецко, Роман Пец и Сергей Кандауров. Исполнители стали ключевыми персонажами на своих позициях, существенно прокачали "Маккаби" из Хайфы и в 1994-м финишировали на первой строчке.

Также похвалим Сергея Третьяка ("Бейтар"), Виктора Мороза ("Маккаби" Тель-Авив), Дениса Онищенко ("Хапоэль" Тель-Авив) и Андрея Пилявского, который тоже был приглашен "Маккаби" из Хайфы.

В Швеции вторую молодость пережил Вадим Евтушенко. Это именно тот случай, когда один футболист половина команды. Бывший "динамовец" сделал разницу на просторах Аллсвенскана и в 1992-м вытащил АИК на первое место. Примечательно, что до Евтушенко шведы не были столь высоко 55 лет.

В Болгарии вместе с "Лудогорцем" доминировал Игорь Пластун - у экс-игрока "Оболони" и "Карпат" три чемпионства.

В Венгрии целая плеяда победителей. Кроме вышеупомянутого Зубкова отдадим должное Данилу Игнатенко, Ивану Пертряку и Игорю Харатину — все трое выполнили разный объем работы, но раскрылись под руководством Сергея Реброва.

Не будем забывать о старой гвардии — в середине 90-х феерил эксфорвард "Кривбасса" Игорь Ниченко. После переезда в Венгрию уроженец Херсона поразил результативностью и пошел на повышение к "фради", где в 1996 получил не только "золото", но и стал лучшим голеадором лиги (18).

Еще одно чемпионство было взято у "Дунауйвароши" - в кампании 1999/00 Ниченко помог прервать гегемонию столичных грандов. В 2009-м клуб обанкротился и исчез, однако Игоря Григорьевича и сенсацию более чем 20-летней давности все еще помнят.

В Польше хорошо вписался Артем Шабанов. В отличие от Назария Русина защитник котировался тренером "Легии" Чеславом Михневичем и в первом же матче попал в символическую сборную тура Экстраклассы. Каши не испортил, единственное, что разочаровало — травма, из-за которой Артем пропустил концовку чемпионата 2020/21.

Эдеринсол Эсеола не убедил в Украине, однако в Казахстане его носили на руках. Центрфорвард разрывал в 2019-м (настолько, что забил больше всего в КПЛ), через год был менее результативным, но это не умаляет его заслуги.

В Словакии отметился Артем Сухоцкий. В братиславском "Словане" фулбек принял участие в полусотне встреч и в 2019-м наработал на "золото". А Руслан Любарский в конце 90-х посетил "Кошице" - туда он приехал из пражской "Спарты", где также выиграл лигу.

В "Шерифе" удобно - коллектив доминирует в Молдове. Александр Бычков, Александр Харковщенко, Юрий Букель, Дмитрий Пархоменко, Олег Гуменюк, Артем Близниченко – всех не обошел праздник в Тирасполе. Зато Андрей Телесненко представлял интересы другого гранда - "Зимбру", с которым трижды победил в Национальном дивизионе.

Владимир Мельник, Роман Дебелко, Владимир Баенко, Вячеслав Шарпар (все - "Рига") оставили след в Латвии, Сергей Вакуленко ("Арарат"), Антон Братков ("Пюник"), Дмитрий Ховбоша ("Алашкерт") - в Армении. Сергей Усольцев, Роман Смишко, Андрей Маркович запомнились в Эстонии, Александр Азацкий, Владимир Коробко – в Грузии.

Впрочем, всех охватить невозможно. Мы указали тех, кто внес ощутимый вклад, или помог на определенном этапе, в результате чего команда добилась ощутимого прогресса. Есть ведь футболисты, которым не очень повезло — например, Олег Кузнецов. Хотя он и расстроил "Селтик", играя за "Рейнджерс", но за 4 года не провел и 40 матчей - травмы, травмы и еще раз травмы. Похожая судьба постигла Евгения Хачериди — он, как и Шахов, является чемпионом Греции, однако долгое время провел на больничном и чаще играл в ЛЧ, чем в Суперлиге.

Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), Денис Бойко ("Бешикташ"), Артем Довбик ("Митьюлланн"), Андрей Демченко ("Аякс"), Назарий Русин ("Легия"), Антон Каниболоцкий ("Карабах"), Денис Дедечко ("Астана"), Андрей Пархоменко, Артем Гордиенко ("Шериф") тоже скорее были (или еще есть) статистами, чем реальными триумфаторами.