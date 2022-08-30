Не успел восстановиться - Зинченко пропустит матч против Астон Виллы

Украинский хавбек лондонского " Арсенала " Александр Зинченко пропустит второй подряд матч своей команды в АПЛ из-за травмы.

Об этом сообщил наставник "канониров" Микель Артета - он рассказал, что украинец Александр Зинченко и ганец Томас Партей пропустят поединок, поскольку не успевают восстановиться после травм.

"Я не думаю, что Партей и Зинченко смогут сыграть завтра против "Астон Виллы". Нам все еще нужно сделать одно сканирование, особенно Томасу, но я не думаю, что они будут доступны для игры", – сказал Артета изданию Football London.

Напомним, что завтра (31 августа) в Лондоне на "Эмирейтс" состоится матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором местный "Арсенал" примет "Астон Виллу".

Украинец пропустил последний матч своей команды в АПЛ против "Фулхэма" (2:1) по причине растяжения связок левого колена.