Не успел восстановиться - Зинченко пропустит матч против Астон Виллы
Алекс пропустит второй подряд матч канониров
Фото: journalbreak
Украинский хавбек лондонского "
Об этом сообщил наставник "канониров" Микель Артета - он рассказал, что украинец Александр Зинченко и ганец Томас Партей пропустят поединок, поскольку не успевают восстановиться после травм.
"Я не думаю, что Партей и Зинченко смогут сыграть завтра против "Астон Виллы". Нам все еще нужно сделать одно сканирование, особенно Томасу, но я не думаю, что они будут доступны для игры", – сказал Артета изданию Football London.
Напомним, что завтра (31 августа) в Лондоне на "Эмирейтс" состоится матч пятого тура английской Премьер-лиги, в котором местный "Арсенал" примет "Астон Виллу".
Украинец пропустил последний матч своей команды в АПЛ против "Фулхэма" (2:1) по причине растяжения связок левого колена.
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