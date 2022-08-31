Миколенко получил одну из худших оценок в составе Эвертона за игру с Лидсом

Во вторник, 30 августа, "Эвертон" расписал выездную ничью с "Лидсом" (1:1) в рамках 5-го тура чемпионата Англии.

Участие в этом поединке принял украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко. 23-летний украинец появился в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. За это время он нанес 1 удар по воротам (в блок), отдал 25 точных передач (65%), выиграл 1 из 6 единоборств, совершил 5 выносов и 4 перехвата.

Статистический портал SofaScore по итогам игры поставил Миколенко оценку 6.6 - третий худший балл в команде. Ниже только имеют Демарай Грей и Амаду Онана - 6.1 и 6.2 балла соответственно. Средний балл в команде составляет 6.83.

Напомним, что для Виталия это был 5-й матч в сезоне.