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Аталанта снизила ценник на Малиновского

Наши за границей
(1 голосов)

"Марсель" остается единственным претендентом

Аталанта снизила ценник на Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До закрытия трансферного окна остаются считанные часы и полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский все еще может покинуть чемпионат Италии. "Марсель" остается единственным вариантом продолжения карьеры для хавбека.

По информации Tutto Atalanta, французский клуб сделал "бергамаскам" трансферное предложение по 29-летнему украинцу. И если раньше "Аталанта" поднимала ценник на Руслана до 40 миллионов, то сейчас финансовые запросы итальянского клуба уменьшились. Итальянцы готовы отпустить Малиновского за 25 миллионов.

Напомним, ранее "Тоттенхэм" отказался от идеи подписания украинского полузащитника. Трансферное окно во Франции и Италии открыто до 1 сентября (включительно).

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
31.08.2022 в 13:54
Не, Малина, тогда лучше остаться в серии А. Лига 1 - это шаг назад.
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