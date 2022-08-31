Аталанта снизила ценник на Малиновского
"Марсель" остается единственным претендентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
До закрытия трансферного окна остаются считанные часы и полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский все еще может покинуть чемпионат Италии. "Марсель" остается единственным вариантом продолжения карьеры для хавбека.
По информации Tutto Atalanta, французский клуб сделал "бергамаскам" трансферное предложение по 29-летнему украинцу. И если раньше "Аталанта" поднимала ценник на Руслана до 40 миллионов, то сейчас финансовые запросы итальянского клуба уменьшились. Итальянцы готовы отпустить Малиновского за 25 миллионов.
Напомним, ранее "Тоттенхэм" отказался от идеи подписания украинского полузащитника. Трансферное окно во Франции и Италии открыто до 1 сентября (включительно).
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