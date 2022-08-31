Малиновский попал в заявку Аталанты на матч против Торино
Пока что Руслан в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "
Игра состоится в Бергамо завтра, 1 сентября, в 21:45.
Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут о том, что Малиновский может перейти в "Марсель".
Torna @DZappacosta! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 31, 2022
???? Ecco i nostri convocati!#Zappacosta is back! ????
???? Here's our squad list!#AtalantaTorino #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/ul4ZJA6YD8
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