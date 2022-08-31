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Малиновский попал в заявку Аталанты на матч против Торино

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Пока что Руслан в команде

Малиновский попал в заявку Аталанты на матч против Торино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в заявку своей команды на матч 4-го тура чемпионата Италии против "Торино".

Игра состоится в Бергамо завтра, 1 сентября, в 21:45.

Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут о том, что Малиновский может перейти в "Марсель".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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