Малиновский попал в заявку Аталанты на матч против Торино

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский попал в заявку своей команды на матч 4-го тура чемпионата Италии против "Торино".

Игра состоится в Бергамо завтра, 1 сентября, в 21:45.

Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут о том, что Малиновский может перейти в "Марсель".