Качараба забил гол в матче чемпионата Чехии

В среду, 31 августа, состоялся матч 6-го тура чемпионата Чехии между "Славией" и "Теплицей".

В составе пражской команды участие принял украинский защитник Тарас Качараба. Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 60-й минуте встречи Качараба записал на свой счет гол - он отправил мяч в ворота точным ударом головой, сделав счет 4:0.

Для 27-летнего футболиста это первый гол в нынешнем сезоне. Добавим, что команда украинца одержала победу со счетом 6:0.