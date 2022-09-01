Качараба забил гол в матче чемпионата Чехии
Для украинца это первый гол в этом сезоне
Фото: slavia.cz
В среду, 31 августа, состоялся матч 6-го тура чемпионата Чехии между "Славией" и "Теплицей".
В составе пражской команды участие принял украинский защитник Тарас Качараба. Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. На 60-й минуте встречи Качараба записал на свой счет гол - он отправил мяч в ворота точным ударом головой, сделав счет 4:0.
Для 27-летнего футболиста это первый гол в нынешнем сезоне. Добавим, что команда украинца одержала победу со счетом 6:0.
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