Фабрицио Романо: Президент Аталанты принял решение оставить Малиновского
Руслан остается в Бергамо
фото из свободных источников
Украинский хавбек "
Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Такое решение по игроку принял президент клуба Антонио Перкасси.
Таким образом, трансфер в "Тоттенхэм" или "Марсель", по крайней мере этим летом, не состоится.
Ранее сообщалось, что "Аталанта" хотела получить за игрока до 40 миллионов. Сам Руслан якобы был не против сменить обстановку. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:твіттер Фабріціо Романо
Популярное сейчас
- Официально: Вингер Динамо подписал полноценный контракт с Зарей
- СМИ: Морозюк перешел в клуб российского блогера
- Официально. Марьян Швед – игрок Шахтера
- Зинченко может пропустить больше одного матча Арсенала
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти