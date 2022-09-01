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Фабрицио Романо: Президент Аталанты принял решение оставить Малиновского

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Руслан остается в Бергамо

Фабрицио Романо: Президент Аталанты принял решение оставить Малиновского

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остается в клубе из Бергамо.

Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Такое решение по игроку принял президент клуба Антонио Перкасси.

Таким образом, трансфер в "Тоттенхэм" или "Марсель", по крайней мере этим летом, не состоится.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" хотела получить за игрока до 40 миллионов. Сам Руслан якобы был не против сменить обстановку. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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