Фабрицио Романо: Президент Аталанты принял решение оставить Малиновского

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский остается в клубе из Бергамо.

Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Такое решение по игроку принял президент клуба Антонио Перкасси.

Таким образом, трансфер в "Тоттенхэм" или "Марсель", по крайней мере этим летом, не состоится.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" хотела получить за игрока до 40 миллионов. Сам Руслан якобы был не против сменить обстановку. Его контракт с бергамасками действует до июня 2023 года.