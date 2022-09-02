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Левен разорвал контракт с украинцем - форвард уже нашел новый клуб

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(1 голосов)

Не закрепился в Бельгии

Левен разорвал контракт с украинцем - форвард уже нашел новый клуб

Фото: ohleuven.com

Новина українською

"Левен" досрочно прекратил сотрудничество с украинским нападающим Николаем Кухаревичем, права на которого принадлежат "Труа". Пресс-служба бельгийского клуба сообщила, что арендное соглашение с 21-летним форвардом расторгнуто.

Лишь 20 июля команда из одноименного города продлила годичный договор об аренде Кухаревича. Причина такого внезапного решения не называется. Однако, форвард молодёжной сборной Украины уже нашел себе новый клуб. Кухаревич был отдан в аренду в "Хиберниан". Арендное соглашение рассчитано до 31 мая 2023 года.

Напомним, Кухаревич еще весной 2021 года перешел из "Руха" в Труа", проведя только два матча. В августе того же года он отправился в аренду в "Левен", за который отыграл 11 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт с французским клубом действует до лета 2026 года.

Николай также игрок молодежной сборной Украины. Он забил четыре гола в 12-ти играх. После 5-ти туров "Хиберниан" занимает 8-ю позицию в чемпионате Шотландии.

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В статье: Левен (Бельгия) Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
ohleuven.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.09.2022 в 11:01
Провалился в Бельгии и думает что в Шотландии получится, смешные)))
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