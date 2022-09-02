Инсайдер раскрыл причины отказа Аталанты продавать Малиновского

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко посетил стрим авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо. Среди прочего, Алекс спросил у него, почему сорвался трансфера полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Этим летом украинца связывали с "Тоттенхэмом" и "Марселем".

"Руслан хотел покинуть "Аталанту" и получить новый опыт. Он хотел перейти именно в "Тоттенхэм". Он мечтал попробовать себя в Премьер-лиге, как ты. Это было возможно. Однако лондонцы рассматривали только аренду, а президент "Аталанты" сказал: "40 миллионов фунтов или ничего".

Думаю, он бы хорошо проявил себя под руководством Антонио Конте и в АПЛ в целом. Он фантастический игрок, но останется в "Аталанте". Как итальянец, я рад этому, потому что он останется в Серии А еще на год", – сказал журналист.