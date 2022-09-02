"Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ". Яремчук объяснил, почему выбрал Брюгге

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук поделился впечатлениями от своего перехода в бельгийский клуб. По его словам, он намерен помогать своему новому клубу добывать трофеи.

"Я рад перейти в "Брюгге". Я перешел в этот клуб, потому что хочу выигрывать трофеи, всегда быть на вершине, играть в Лиге чемпионов и забивать много голов. Атмосфера на стадионе важна для меня. Когда я играл в Бельгии за "Гент" против "Брюгге", мне было очень тяжело здесь. Поддержка на стадионе "Брюгге" всегда горячая. Не могу дождаться, когда почувствую эту атмосферу.