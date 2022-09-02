"Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ". Яремчук объяснил, почему выбрал Брюгге
Роман уже знаком с бельгийским чемпионатом
Фото: CLUB BRUGGE KV
Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук поделился впечатлениями от своего перехода в бельгийский клуб. По его словам, он намерен помогать своему новому клубу добывать трофеи.
"Я рад перейти в "Брюгге". Я перешел в этот клуб, потому что хочу выигрывать трофеи, всегда быть на вершине, играть в Лиге чемпионов и забивать много голов.
Атмосфера на стадионе важна для меня. Когда я играл в Бельгии за "Гент" против "Брюгге", мне было очень тяжело здесь. Поддержка на стадионе "Брюгге" всегда горячая. Не могу дождаться, когда почувствую эту атмосферу.
В Бельгии много индивидуально сильных, молодых и талантливых футболистов. Футбол здесь открытый, а команды квалифицированые. Надеюсь, я помогу клубу.
В"Бенфике" я провел хорошие матчи и забил важные голы. Это был хороший опыт для меня. Я хорошо знаю игрока "Брюгге" Эдуарда Соболя, мы с ним играем за сборную Украины. Он пытается помогать мне. Благодарю его, он очень помогает мне.
Хочу попросить болельщиков "Брюгге" поддерживать нас. Делайте жаркую атмосферу в каждом матче. Ваша энергия передается игрокам в поле. Скоро увидимся", - сказал Яремчук.
Популярное сейчас
- Инсайдер раскрыл причины отказа Аталанты продавать Малиновского
- Заря - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси
- СМИ назвали сумму, которую бельгийский клуб заплатит за переход Яремчука
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО