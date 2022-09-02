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"Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ". Яремчук объяснил, почему выбрал Брюгге

Наши за границей
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Роман уже знаком с бельгийским чемпионатом

"Выигрывать трофеи и играть в ЛЧ". Яремчук объяснил, почему выбрал Брюгге

Фото: CLUB BRUGGE KV

Новина українською

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук поделился впечатлениями от своего перехода в бельгийский клуб. По его словам, он намерен помогать своему новому клубу добывать трофеи.

"Я рад перейти в "Брюгге". Я перешел в этот клуб, потому что хочу выигрывать трофеи, всегда быть на вершине, играть в Лиге чемпионов и забивать много голов.

Атмосфера на стадионе важна для меня. Когда я играл в Бельгии за "Гент" против "Брюгге", мне было очень тяжело здесь. Поддержка на стадионе "Брюгге" всегда горячая. Не могу дождаться, когда почувствую эту атмосферу.

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В Бельгии много индивидуально сильных, молодых и талантливых футболистов. Футбол здесь открытый, а команды квалифицированые. Надеюсь, я помогу клубу.

В"Бенфике" я провел хорошие матчи и забил важные голы. Это был хороший опыт для меня. Я хорошо знаю игрока "Брюгге" Эдуарда Соболя, мы с ним играем за сборную Украины. Он пытается помогать мне. Благодарю его, он очень помогает мне.

Хочу попросить болельщиков "Брюгге" поддерживать нас. Делайте жаркую атмосферу в каждом матче. Ваша энергия передается игрокам в поле. Скоро увидимся", - сказал Яремчук.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Tribuna.com

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