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Пластун с Лудогорцем выиграл Суперкубок Болгарии

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Украинский защитник отыграл весь матч

Пластун с Лудогорцем выиграл Суперкубок Болгарии

Фото: instagram.com/igor_plastun

Новина українською

Вчера, 1 сентября, в болгарской Софии состоялся матч за Суперкубок страны между "Лудогорцем" и "Левски".

Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун вышел в стартовом составе и отметился желтой карточкой на 71-й минуте.

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В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее был "Лудогорец" - 4:3.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград)
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