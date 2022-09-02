Пластун с Лудогорцем выиграл Суперкубок Болгарии

Вчера, 1 сентября, в болгарской Софии состоялся матч за Суперкубок страны между "Лудогорцем" и "Левски".

Украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун вышел в стартовом составе и отметился желтой карточкой на 71-й минуте.

В основное время команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее был "Лудогорец" - 4:3.