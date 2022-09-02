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Ребров и Ярмоленко стартовали в новом сезоне с ничьей

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Разделили очки с "Аджманом"

Ребров и Ярмоленко стартовали в новом сезоне с ничьей

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

"Аль Аин" сыграл в гостях вничью (1:1) с "Аджманом". Ярмоленко провел на поле 90 минут, но не отличился голевыми действиями.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перебрался в "Аль Аин" из "Вест Хема" на правах свободного агента.

Украинец выступал за "молотобойцев" с 2018-го года. Он провел за клуб 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Аджман (ОАЭ)
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