Ребров и Ярмоленко стартовали в новом сезоне с ничьей

"Аль Аин" сыграл в гостях вничью (1:1) с "Аджманом". Ярмоленко провел на поле 90 минут, но не отличился голевыми действиями.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перебрался в "Аль Аин" из "Вест Хема" на правах свободного агента.

Украинец выступал за "молотобойцев" с 2018-го года. Он провел за клуб 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.