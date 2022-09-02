Зинченко, вероятно, пропустит матч с МЮ
Алекс еще не вернулся к тренировкам
Фото: journalbreak
Украинский защитник "
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Микель Артета.
Артета заявил, что Зинченко еще не вернулся к тренировкам. Также под вопросом находится участие в игре голкипера Аарона Ремсдейла и капитана Мартина Эдегора.
Ранее украинец получил повреждение колена. Он начинал в основе три стартовые встречи "канониров" в чемпионате.
Напомним, что матч "МЮ" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 4 сентября.
Mikel Arteta on injuries:— Connor Humm (@TikiTakaConnor) September 2, 2022
???? “They [Ramsdale and Ødegaard] are being assessed. We will see more tomorrow. Hopefully they will be able to train with the team.”
On Zinchenko: “With Alex, unfortunately he hasn't been able to train with team.” #MUNARS
pic.twitter.com/cLREP26iFG
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