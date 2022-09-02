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Зинченко, вероятно, пропустит матч с МЮ

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Алекс еще не вернулся к тренировкам

Зинченко, вероятно, пропустит матч с МЮ

Фото: journalbreak

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Микель Артета.

Артета заявил, что Зинченко еще не вернулся к тренировкам. Также под вопросом находится участие в игре голкипера Аарона Ремсдейла и капитана Мартина Эдегора.

Ранее украинец получил повреждение колена. Он начинал в основе три стартовые встречи "канониров" в чемпионате.

Напомним, что матч "МЮ" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 4 сентября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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