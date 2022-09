Зинченко, вероятно, пропустит матч с МЮ

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Микель Артета.

Артета заявил, что Зинченко еще не вернулся к тренировкам. Также под вопросом находится участие в игре голкипера Аарона Ремсдейла и капитана Мартина Эдегора.

Ранее украинец получил повреждение колена. Он начинал в основе три стартовые встречи "канониров" в чемпионате.

Напомним, что матч "МЮ" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 4 сентября.

Mikel Arteta on injuries:



???? “They [Ramsdale and Ødegaard] are being assessed. We will see more tomorrow. Hopefully they will be able to train with the team.”



On Zinchenko: “With Alex, unfortunately he hasn't been able to train with team.” #MUNARS



pic.twitter.com/cLREP26iFG