Тимощук сыграл в выставочном матче Зенита против Спартака
У Анатолия все хорошо
фото из свободных источников
Бывший игрок
Встреча была проведена в Москве. Тимощук вышел в стартовом составе "Зенита".
Анатолий уже играл за питерский клуб в июльском матче легенд против "Спартака".
На данный момент он работает тренером в клубе, за который играл с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год.
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