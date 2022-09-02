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Тимощук сыграл в выставочном матче Зенита против Спартака

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У Анатолия все хорошо

Тимощук сыграл в выставочном матче Зенита против Спартака

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук сыграл в выставочном матче "легенд "Зенита" и "Спартака".

Встреча была проведена в Москве. Тимощук вышел в стартовом составе "Зенита".

Анатолий уже играл за питерский клуб в июльском матче легенд против "Спартака".

На данный момент он работает тренером в клубе, за который играл с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
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